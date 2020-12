Trotz knapper Mittel treibt Pond Technologies seine innovative Technologie voran.

Pond Technologies Inc. (CSE: POND; FRA: 4O0) hat sich im Zuge der Coronakrise einen harten Sparkurs verordnet. Erste, kleine Erfolge deuten sich in dem soeben veröffentlichten Bericht zum dritten Quartal an, auch wenn der Break Even noch nicht erreicht wurde. Kritisch einzuschätzen ist die aktuelle Unterfinanzierung des Unternehmens, das Ende September gerade noch 223.000 CAD an Barmitteln ausweist. Trotz Forderungen in Höhe von 729.000 CAD dürfte eine Finanzierung in Bälde unumgänglich sein. http://www.stockwatch.com/News/Sedardoc/4696592.pdf. Die dafür zugrundeliegende Bewertung dürfte maßgeblich durch jüngste Fortschritte in der Unternehmensentwicklung beeinflusst werden.

In den vergangenen Monaten ist enorm viel in der Entwicklung passiert: Grant Smith, seit März neuer CEO, hat einen Strategiewechsel eingeleitet, der einerseits stark umsatzorientiert ist, aber auch Raum für gezielte Innovationen lässt. Fortschritte gab es auf drei Feldern. Erstens wurde ein modularer und skalierbarer Photo-Bio-Reaktor in Containerform fertiggestellt. Er kann zu Testzwecken weltweit an Interessenten verschifft werden. Zweitens ist es gelungen, durch die spezielle Pond-Nassextraktion 1 bis 2prozentiges Astaxanthin zu produzieren, das in kaltem Wasser löslich ist und damit für Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform geeignet ist. Das eröffnet neue Märkte. Drittens meldet Pond einen Druchbruch bei der Verwendung seiner Algenwachstumsplattform für biotechnologische Anwendungen. Aus diesem Grund wurde sogar eigens eine neue Pond Biotech Abteilung gegründet.