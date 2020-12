Führungswechsel im Verband Deutscher Papierfabriken / Alexander von Reibnitz übernimmt Hauptgeschäftsführung von Klaus Windhagen (FOTO)

Bonn (ots) - Alexander von Reibnitz ist neuer Hauptgeschäftsführer des Verbandes

Deutscher Papierfabriken (VDP). Er übernimmt die Aufgaben von Klaus Windhagen,

der Jahresende 2020 in den Ruhestand tritt. Der 53-jährige von Reibnitz ist

bereits seit Oktober als Geschäftsführer im VDP tätig.



VDP-Präsident Winfried Schaur erklärte zum Wechsel: "Wir freuen uns sehr, mit

Alexander von Reibnitz einen renommierten Verbands- und Medienprofi gewonnen zu

haben. Der VDP wird sich mit seiner digitalen Expertise, seinem diplomatischen

Geschick und mit stärkerer Präsenz und Vernetzung in Berlin weiterentwickeln."





Alexander von Reibnitz kommt vom Wort & Bild Verlag, bei dem er als Mitglied derGeschäftsleitung und Geschäftsführer der Tochter Isartal Health Media für neueGeschäftsfelder und Veranstaltungen zuständig war. Vorher war er fast 18 Jahrein verschiedenen Positionen beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, seit2006 als Geschäftsführer, in Berlin tätig. Inhaltliche Schwerpunkte waren hierneben der wirtschaftlichen Interessenvertretung der gesamte verlagskaufmännischeBereich, die Digitalisierung der Geschäftsfelder, die Entwicklung vonVerbandsserviceleistungen sowie die Konzeption und Durchführung derVeranstaltungen. Seine Laufbahn begann von Reibnitz bei einem großenKonsumgüterhersteller, im Beratungsgeschäft und in einem Start-up. SeinBWL-Studium absolvierte er an der LMU München und schloss es als Diplom-Kaufmannab.Alexander von Reibnitz: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Diedeutsche Papierindustrie steht für ein vielseitiges und nachhaltig produziertesProdukt, das einen unverzichtbaren Grundstoff unseres täglichen Lebens undArbeitens darstellt. Sie ist eine Schlüsselindustrie und führend in Europa.Dafür engagiere ich mich sehr gerne."VDP-Präsident Schaur dankte dem scheidenden Hauptgeschäftsführer: "Ich bedankemich im Namen aller Mitglieder bei Klaus Windhagen für seine hervorragendeArbeit über mehr als zwei Jahrzehnte. Mit einem Repräsentationsgrad vonmittlerweile deutlich über 90 Prozent hat er den Verband zu einerschlagkräftigen Interessenvertretung geformt."Pressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52http://www.vdp-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/4778575OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)