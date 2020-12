Chancen und Motivation für den Handel auf digitalem Weg / Wertgarantie setzt in der Corona-Krise auf digitale und interaktive Veranstaltungen

Hannover (ots) - Auch 2020 ist der Fachhandel trotz aller Widrigkeiten der

Partner Nummer 1 von Wertgarantie. Traditionell bietet der Spezialversicherer

seinen Partnern aus dem Fachhandel jedes Jahr kurz vorm Jahresendgeschäft eine

Plattform für neue Impulse und einen konstruktiven Austausch an. In diesem Jahr

entschied sich der Versicherer aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie

für ein besonderes Format der angesehenen Präsenzveranstaltung "52er

Chancen-Treff": Mitte November übertrug das Unternehmen die Veranstaltung

erstmalig über das Internet Corona-konform live und interaktiv aus dem

Peppermint-Pavillon in Hannover. Nicht die einzige digitale Maßnahme in Zeiten

der Pandemie.



"Wir wollen die Corona-Krise gemeinsam mit unseren Partnern meistern und sie

dabei bestmöglich in dieser schweren Zeit unterstützen", erklärt

Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo Dröge das Engagement. Dafür habe man bereits

gleich im März damit begonnen, das Online-Schulungsangebot über die 2018

eingeführte Online-Akademie für den Fachhandel rasant auszubauen und biete auch

weiterhin zahlreiche Seminare im Internet an: Trainings, Schulungen, Seminare

und Messeauftritte - alles wird online durchgeführt. Ein erstes

Branchen-Highlight setzte Wertgarantie im März mit dem Online-Seminar "Verkaufen

in Zeiten geschlossener Geschäfte" mit Wolfgang Hanses.







Chancen-Treff', der im Zeichen von Chancen und Motivation steht", ergänzt Dröge.

Bei der zweieinhalbstündigen Veranstaltung wurden die Auswirkungen der

Corona-Krise auf den Fachhandel thematisiert. Die Teilnehmer konnten sich

interaktiv mit Fragen an einer Podiumsdiskussion, u. a. mit einer Expertin vom

renommierten Zukunftstinstitut, beteiligen. Viele der 250 aus ganz Deutschland

zugeschalteten CE-Fachhändler kamen bislang relativ gut durch die Corona-Krise.

Aktuelle Zahlen belegen, dass der Markt 2020 im CE-Bereich den größten Zuwachs

seit mehr 30 Jahren verzeichnen kann.



Auch Wertgarantie-Vorstand Patrick Döring blickt optimistisch auf die Chancen

der Branche: "Ich glaube, dass viele Kunden während der Pandemie festgestellt

haben, dass es nicht nur um den Preis geht, sondern auch Service extrem wichtig

ist. Für den Händler geht es nicht nur darum, nur Produkte zu verkaufen, sondern

dann auch für die Kunden weiter da zu sein. Die Konzentration auf das Zuhause

wird weiter dazu führen, dass die Menschen ihr Zuhause eher hochwertig

ausstatten. Das ist eine Chance für den CE-Fachhandel."



Schon kurz nach dem erfolgreichen Streaming-Event aus dem Peppermint-Pavillon

folgte die nächste erfolgreiche Wertgarantie-Online-Veranstaltung: Verkaufsprofi

Thomas Kadow begeisterte online beim "RegioTreff", einem

kooperationsübergreifenden Erfahrungsaustausch, mit zahlreichen Tipps und

greifbaren Praxisbeispielen rund 100 Teilnehmer aus dem Fachhandel.



Wertgarantie bietet den Partnern im Fachhandel auch weiterhin eine Vielzahl von

digitalen Angeboten: Ob "Verkaufen in der Krise", "Kontaktlos zum Rohertrag" und

"Chancen in der Vermarktung von Dienstleistungen" - das digitale

Schulungsangebot von Wertgarantie zeigt, wie es gelingt, Chancen zu nutzen und

gemeinsam auf neuen Wegen erfolgreich durch die Krise zu gehen. Und auch die

österreichischen Kollegen nutzen den digitalen Ansatz im zweiten Lockdown und

bieten derzeit wöchentlich wiederholende Online-Seminare zu den Themen

"Verkaufen am Telefon", zu Produktschulungen und Trainings sowie zu den

Wertgarantie-Prozessen an, um gut durch die Krise zu kommen und die hohe

Nachfrage der gemeinsamen Kunden bedienen zu können. Bei den gemeinsamen Kunden

hat der Spezialversicherer das Thema Digitalisierung bereits u.a. mit einem

Kundenportal und digitalen Serviceangeboten schon fest etabliert.



