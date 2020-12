Gold-Longs reduziert, Rohöl-Longs deutlich gestiegen - CoT-Report

Washington 01.12.2020 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wieder leicht ausgeweitet. Die Netto-Longs auf US-Rohöl und Kupfer stiegen, bei Gold war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Montag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 24. November, um 2,0 Prozent auf 1.397.906 Kontrakte ausgeweitet. Dabei war unter anderem bei Rohöl und Platin ein deutlicher Anstieg der Netto-Longs zu verzeichnen. auch die Longs auf Weizen Mais stiegen.





Gold und Silber lagen in den vergangenen Wochen unter Druck, belastet von der Hoffnung auf wirksame Impfstoffe, die die Pandemie in ihre Endphase bringen würden. Bis es soweit ist, dauert es jedoch noch einige Zeit, während derer es noch stark steigende Ansteckungszahlen und weitere Einschnitte geben wird. Unter anderem könnte es in Kalifornien wieder verschärfte Ausgangsbeschränkungen geben. Die Investoren haben dennoch auf höheres Risiko gesetzt und Liquidität in die Aktienmärkte umgeschichtet. Gleichzeitig wurde die Zahl der Netto-Longpositionen auf Gold um 14,5 Prozent auf 104.679 Kontrakte reduziert. Die Netto-Longs auf Silber wurden um 4,2 Prozent auf 42.087 Kontrakte gesenkt.Die Netto-Longs auf Platin stiegen um 67,2 Prozent auf 10.676 Kontrakte und die Netto-Longs auf Palladium blieben nahezu unverändert bei 3.861 Kontrakten.Die Ölpreise stiegen in den letzten Wochen deutlich. Auch hier schlug die Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe zu und veranlasste die Investoren dazu, die Netto-Longs um 10,2 Prozent auf 324.127 Kontrakte auszuweiten. Die Marktteilnehmer hoffen auf eine steigende Nachfrage und eine Verlängerung der Förderkürzungen um 7,7 Mio. Barrel/Tag im ersten Quartal 2021. Die OPEC+ Staaten führen dazu derzeit Verhandlungen, konnten sich dem Vernehmen nach bislang aber nicht auf weitere Schritte einigen. Gerade die Nachfrage in Asien hat die Ölpreise in den letzten Wochen gestützt. Die Wirtschaft in der Region hat sich in den letzten Monaten wesentlich stärker entwickelt als jene in Europa und den USA.Dies wirkt sich auch auf den Kupferpreis aus, der auf 7.500 USD kletterte. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen auf das rote Metall um 1,5 Prozent auf 80.011 Kontrakte ausgeweitet. Kupfer gehört zu den Profiteuren der Erholung der chinesischen Wirtschaft, während gleichzeitig auch die Angebotslage größere Risiken zeigte. Die International Copper Study Group teilte in der vergangenen Woche mit, dass die Minenproduktion von Kupfer in den ersten acht Monaten des Jahres um 0,8 Prozent zurückgegangen ist. Die Produktion von Kupferraffinade soll derweil um 1,2 Prozent gestiegen sein, die scheinbare Nachfrage nach Kupferraffinade stieg um 1,0 Prozent, gestützt von einem Anstieg der scheinbaren Nachfrage in China um 12,5 Prozent. Der Kupfermarkt weist für die ersten acht Monate des Jahres ein scheinbares Defizit von 293.000 Tonnen auf.Die Netto-Longs auf Mais wurden zuletzt um 3,1 Prozent auf 287.599 Kontrakte ausgeweitet, die Netto-Longs auf Weizen stiegen um 6,1 Prozent auf 15.299 Kontrakte. Bei den Sojabohnen wurde hingegen die Zahl der Netto-Longs um 2,4 Prozent auf 203.810 Kontrakte reduziert.Quelle: shareribs.com / CFTC