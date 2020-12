Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Das "Internet der Dinge" (IoT) breitet sich

weiter aus. Insgesamt gibt es bereits dreimal so viele Internet-Geräte wie

Menschen. Olcay Taysi ist Gründer von NetOP Technology. Er sagt vorher, dass die

2020er weitreichende Fortschritte im IoT-Bereich mit sich bringen werden.



Der technische Fortschritt breitet sich im Alltag immer weiter aus - ein Trend,

den das Internet der Dinge als zentraler Faktor vorantreibt. Laut IDC

(International Data Corporation) gibt es mittlerweile weltweit 26,6 Milliarden

IoT-Geräte. Bis 2025 soll die Zahl auf 41,6 Milliarden Einheiten steigen.

Insgesamt wurden 2020 bereits 742 Milliarden Dollar für IoT-Geräte ausgegeben.





Der NetOP Technology (https://netop.io/) -Gründer Olcay Taysi führt das schnelleWachstum des IoT-Marktes auf den ständig steigenden Bedarf großer Firmen anEchtzeitdaten zur Marktforschung und -analyse zurück. Das in den Niederlandenansässige Unternehmen NetOP Technology gehört zu den globalen Top 25 derinnovativsten Technikfirmen ."Bei unseren Projekten entwickeln und produzieren wir Sensoren undVerwaltungsplattformen für Smart Citys, Flughäfen, landwirtschaftliche Planungenund Logistikzentren - vor allem im Umfeld der sogenannten Industrie 4.0 ."Weiter erklärt Taysi: "Es gibt unzählige Anwendungsbeispiele fürIoT-Technologien. Unsere Lösungen kommen in 55 Ländern zum Einsatz. Sie tragenzum Schutz lokaler Ökosysteme und der öffentlichen Gesundheit bei, unterstützendie Verwaltung und steigern die Produktivität.Intelligente Sensoren im Buckingham Palace und im Wembley-StadionLondon verwendet die NetOP-Technik in seinen symbolträchtigen rotenSightseeing-Bussen, deren Treibstoffkosten die Sensoren um 30 Prozent senken. ImBuckingham Palace und im Wembley-Stadion sorgen die Sensoren indes dafür, dassdie Gebäude und Anlagen so effizient wie möglich laufen.Über einen Vertrag mit Seidor (Global | Platinum Partner von SAP ) verbreitetNetOP seine Lösungen jetzt auch in Nord- und Südamerika. NetOP Technology stelltIoT-Lösungen bereit, die auf einzelne Regionen zugeschnitten sind. Dafür ist dasUnternehmen eine Partnerschaft mit Detaysoft eingegangen, dem ersten undeinzigen Mitglied der United VARs in der Türkei.IoT-Technologie gegen COVID-19Vor allem mit dem Auftreten von COVID-19 haben IoT-Technologien noch einmalAufwind bekommen. "Beim Internet der Dinge geht es auch darum, einelebenswertere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Die Herausforderungen derPandemie haben die Branche beeinflusst. Die User nutzen mittlerweile vernetzteGeräte dazu, das Social Distancing zu kontrollieren, Kontakte leichternachzuverfolgen und die Luftqualität zu analysieren", so Taysi.NetOP Technology stellt seine Produkte und Dienstleistungen unter IoT-Shops.com(http://iot-shops.com/) Usern aus dem Unternehmensbereich und Endbenutzern vor.