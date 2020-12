Berlin (ots) -



- 57,3 % der Deutschen geben in diesem Jahr bis zu 1.000 Euro aus

- 25,4 % der Disponutzer brauchen bis zu 12 Monate für Rückzahlung

- 42,2 % der Disponutzer schließen Verzögerungen bei Rückzahlung nicht aus



Der Handelsverband Deutschland erwartet im diesjährigen Weihnachtsgeschäftinsgesamt einen Umsatz von knapp 104 Milliarden Euro. Das sind 1,2 Prozent mehrals im letzten Jahr. (1) Der Großteil der Deutschen (57,3 % bzw. 39,8 Mio.) gibtin diesem Jahr laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage im Auftrag desKreditportals smava bis zu 1.000 Euro für Geschenke, Feiern oder Ähnliches aus.(2) Jeder Zehnte (11,4 % bzw. 7,9 Mio.) setzt sich kein Limit. 8,7 MillionenDeutsche (12,5 %) finanzieren die Festtags-Ausgaben in diesem Jahr ganz oderteilweise mithilfe ihres Dispokredits. Bis das Konto wieder ausgeglichen ist,zahlen Disponutzer im Schnitt knapp 10 Prozent Zinsen. (3) "Aufgrund der hohenZinsen ist der Dispo keine Dauerlösung. Ein Viertel der Disponutzer nutzt ihnjedoch bis zu 12 Monate. Fast jeder zweite Disponutzer hält es zudem fürmöglich, dass sich die Rückzahlung verzögert", sagt Alexander Artopé,Geschäftsführer des Kreditportals smava. "Je stärker und länger das Kontoüberzogen wird, desto eher sollten Disponutzer zu einer günstigerenFinanzierungsmöglichkeit, wie beispielsweise einem Ratenkredit, wechseln. Dieserist im Schnitt knapp 40 Prozent günstiger als ein Dispokredit." (3) (4)Jeder Vierte nutzt Dispo bis zu einem Jahr, fast jeder Zweite rechnet mitVerzögerungenRund die Hälfte der Disponutzer (52,7 % bzw. 11,7 Mio.) kann ihr Konto innerhalbeines Monats ausgleichen. Dadurch bleiben die entstehenden Dispozinsenüberschaubar. Jeder vierte Disponutzer (25,4 % bzw. 5,6 Mio.) nutzt denDispokredit jedoch länger als einen Monat, teilweise für bis zu 12 Monate. JederZehnte (9,7 % bzw. 2,2 Mio.) braucht sogar mehr als 12 Monate, um das Kontoauszugleichen. Fast jeder zweite Disponutzer (42,2 % bzw. 9,4 Mio.) hält es fürmöglich, dass sich die Rückzahlung durch ungeplante Ausgaben, etwa für eineAutoreparatur oder die Anschaffung eines neuen Haushaltsgeräts, verzögert. (2)Ratenkredite in Deutschland im Schnitt knapp 40 Prozent günstiger alsDispokredite"Je stärker und länger der Dispokredit in Anspruch genommen wird, desto teurerwird er. Spätestens dann, wenn es zu Verzögerungen bei der Rückzahlung kommt,sollten Verbraucher über günstigere Alternativen nachdenken", sagt Alexander