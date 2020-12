Anlegerverlag Nel ASA außer Rand und Band! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.12.2020, 12:48 | 62 | 0 | 0 01.12.2020, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers befinden sich aktuell in absoluter Feierlaune. Denn innerhalb der letzten Wochen hat sich die Aktie äußerst gut entwickelt und verzeichnet derzeit Rekord-Niveau. Ein Ende ist nicht in Sicht! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Am heutigen Tag kann sich die Aktie erneut verbessern und zwar um mehr als 2 Prozent und 0,048 Euro. Das bedeutet insgesamt, dass die Aktie mit 2,41 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufstellen kann. Innerhalb des Novembers ist die Aktie um mehr als 60 Prozent gestiegen und konnte somit Riesen-Gewinne einstreichen! Eine neue Zusammenarbeit wurde ebenfalls bekannt. So hat Nel ASA mit der spanischen Ibedrola eine Kooperation vereinbart, um bis Ende 2023 eine Wasserstoff-Produktionslage in Spanien zu errichten. Ebenso ist eine Bestellung eines Industriekunden aus den USA zur Lieferung einer Elektrolyseanlage bei Nel ASA eingegangen: Wert der Bestellung rund 2,7 Millionen US-Dollar. Fazit: Bei Nel ASA passt derzeit Vieles zusammen. Aber ist Nel ASA wirklich der aussichtsreichste Kandidat aus dem Wasserstoffsektor oder gibt es lohnenswertere Alternativen? Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Aktien mit den größten Gewinnchancen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse.



