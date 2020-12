---------------------------------------------------------------------------

GRR Group wächst mit Nahversorgungsimmobilien / Drei Fonds mit 1,1 Milliarden Euro Investitionssumme erfolgreich platziert

Nürnberg, 01.12.2020: Die GRR Group setzt ihren Wachstumskurs fort. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (Stichtag 31.05.2020) steigerte das führende, auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Nürnberger Unternehmen das Ergebnis um 14,2 Prozent auf 6,1 Millionen Euro und liegt damit deutlich über Plan. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg im gleichen Zeitraum um 4,4 Prozent von 22,5 auf 23,5 Millionen Euro. Insgesamt betreuen die 70 Beschäftigten bundesweit rund 500 Objekte, vorwiegend Nahversorgungszentren, Lebensmitteleinzelhandel und Discounter, mit einer Gesamtfläche von nahezu 1.000.000 Quadratmetern und einem Volumen von circa 1,75 Milliarden Euro. Gehalten werden die Immobilien in vier eigeninitiierten offenen Spezial-AIF sowie Dienstleistungs- und Individualmandaten.



Nahversorger auch während der Pandemie gefragt



"Als Spezialist für Nahversorgungsimmobilien des Lebensmitteleinzelhandels gelingt es uns, trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen weiter stark zu wachsen", erklärt Vorstand Martin Führlein. "Die erste Corona-Welle haben wir gut überstanden, die Vermietungsquote bleibt sehr hoch - trotz weniger coronabedingten Schließungen. Für institutionelle Investoren erweist sich das Segment Basic Retail auch in der Krise als außerordentlich wertstabil. Unsere konstant gute Entwicklung werden wir auch in den kommenden Jahren weiter vorantreiben. Für ein weiteres Anlageprodukt für professionelle und semi-professionelle Investoren werden wir zeitnah bei der BaFin die Vertriebserlaubnis beantragen. Das Geschäft mit Individualmandaten werden wir ebenfalls weiter ausbauen. Darüber hinaus richten wir ein starkes Augenmerk auf die Modernisierung und Erweiterung der Objekte im eigenen Portfolio. In unserer Finanzplanung sind erheblich gesteigerte Investitionen in den eigenen Bestand vorgesehen. So verstetigen wir kontinuierlich die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit und die Mietumsätze in unseren Immobilien."