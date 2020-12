Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Job und Privatleben vermischen sich durch Corona immer mehr -auch auf Geschäftsreisen oder beim Arbeiten im Ausland. Wenn sie schon imHomeoffice sitzen und womöglich Kurzarbeit leisten, wollen sich vieleBeschäftigte zumindest etwas gönnen und an einem schönen Ort arbeiten.Arbeitgeber können mit einer flexiblen Wahl des Arbeitsortes der Belegschaft"Danke" sagen für deren Unterstützung in der Corona-Zeit. Denn auf ReisenNützliches mit Angenehmem zu verbinden, lag schon lange im Trend: Sieben vonzehn Angestellten haben schon mal Berufliches (Business) und Privates (Leisure)zu einem sogenannten Bleisure-Trip verbunden. Das ist ein Ergebnis der Studie"Chefsache Business Travel 2020", einer Initiative von Travel ManagementCompanies im Deutschen Reiseverband (DRV). Bleisure Work könnte sich zu einemneuen Trend in der Arbeitswelt entwickeln.Zuerst wurden Selbstständige und Startups auf Bleisure Work aufmerksam, mitandauernder Pandemie fragen sich jedoch immer mehr Arbeitnehmer, warum sie ihrenLaptop weiterhin im kalten Deutschland aufschlagen sollten. "Das Homeofficeerlebt durch die Pandemie einen großen Schub und schafft neue Möglichkeiten, dieArbeit am Küchentisch mit einem Blick auf Strand, See oder die Berge zukombinieren. In Bleisure Work statt Bleisure Travel sehen wir als starken neuenTrend, besonders bei jüngeren Arbeitnehmern," sagt Andreas Neumann,Geschäftsführer der DERPART Reisevertrieb GmbH.Arbeitgeber kostet das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter nicht zwingend Geld, nureinige organisatorische Anpassungen. "Die Voraussetzung für Bleisure Work ist,dass Geschäftsreisende die zusätzlichen Kosten selbst tragen", sagt Neumann."Darüber hinaus ist es wichtig, dass Firmen die Rahmenbedingungen durchReiserichtlinien vorgeben. Darin sollte zum Beispiel geregelt sein, wie langeMitarbeiter ihre Geschäftsreise verlängern und ob sie im Ausland arbeiten dürfen- oder ob sie dann über die Firma versichert sind."Arbeiten dort wo sich andere VergnügenSchon vor Corona haben Mitarbeiter gerne bei der Dienstreise die Arbeit miteiner schönen Umgebung verbunden. 57 Prozent verlängerten ihre Geschäftsreiselaut Studie, um eine neue Stadt oder Umgebung kennenzulernen.Besonders populär ist dieses Bleisure Travel bei Geschäftsführern. Neun von zehnCEOs haben die Möglichkeit bereits genutzt, aber nur fünf von zehn Führungs- undFachkräften. Auch Mitarbeiter unter 40 Jahren verlängern häufig Geschäftsreisenaus privaten Gründen. Während 84 Prozent von ihnen das bereits getan haben, giltdas lediglich für 58 Prozent der über 40-Jährigen. Und jetzt wollen die