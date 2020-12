Neckarsulm (ots) - In diesem Jahr können Kunden bei Kaufland Weihnachtsbäumebequem online bestellen. Einfach bis 20. Dezember unterhttp://www.kaufland-weihnachtsbaum.de/ eine Nordmanntanne in der gewünschtenGröße aussuchen. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 72 Stunden oder zu einemWunschtermin direkt nach Hause. In rund 440 Märkten können Kunden ihrenWeihnachtsbaum direkt vor Ort kaufen. Der Verkauf von Nordmanntannen, Rot- undBlaufichten beginnt am 3. Dezember und findet bis einschließlich 23. Dezembermontags bis samstags von 9 bis 19 Uhr statt. In welcher Filiale es einenWeihnachtsbaumverkauf gibt, erfahren Kunden unterwww.kaufland.de/weihnachtsbaum.Außerdem bietet Kaufland in rund 250 Märkten Weihnachtsbäume der Organisation"FairTree" an: ab dem 2. Dezember und solange der Vorrat reicht. DieNordmanntannen stammen aus umweltgerechter Aufzucht und fairem, ökologischemHandel, der besonders viel Rücksicht auf Mensch und Umwelt nimmt. Fair gehandeltist bereits das Saatgut für die Bäume, das zum Großteil aus Georgien stammt,eines der ärmsten Länder Europas. FairTrees garantiert den georgischenZapfenpflückern angemessene Löhne und Kletterausrüstung nach höchstemEU-Standard, um sich sicher in den 30 Meter hohen Nadelbäumen bewegen zu können.Mit dem Kauf eines FairTrees-Baumes werden zudem soziale Projekte in Georgienunterstützt.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680448, mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4778780OTS: Kaufland