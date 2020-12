Mit CEO Matin Ebrahimchel wechselt das Kernteam der in Berlin ansässigen Daimler-Tochtergesellschaft Lab1886 GmbH zu Deloitte. Zusammen mit dem Digital-Ventures-Team von Andy Goldstein wird der neue Bereich unter dem Namen LAUNCH auftreten und mit Daimler als Kunden starten.



"LAUNCH bietet mit seinem neuen Asset-Based-Venture-Building-Ansatz die Möglichkeit, innovative Assets besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten global zu entwickeln und mit neuen Partnern umzusetzen", sagt Deloitte-Partner Andy Goldstein. Diese zu identifizieren und zu Technologieführern auszubauen ist das Ziel von LAUNCH. "Mit unserer Expertise in der Entwicklung neuer Technologien sowie in den Bereichen Venture-Building, M&A, Finanzierung, Unternehmensstrukturierung, aber auch Branding und Marketing, führen wir vielversprechende Technologien schnell und effizient zur Marktreife. Das ermöglicht der bisherigen Muttergesellschaft, Kunde des eigenen Start-ups zu werden und sich zugleich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren."

Eine starke Partnerschaft



Angesichts der Beschleunigung, die der technologische Wandel durch die COVID-19-Pandemie erfahren hat, ist innovatives Denken und Handeln wichtiger denn je. "LAUNCH verfügt als Teil des Deloitte-Netzwerks über starke Venture-Building-Teams und -Experten weltweit", sagt Nicolai Andersen, Leiter des Geschäftsbereichs Consulting bei Deloitte. "Wir freuen uns, dass wir diese Expertise mit Matin Ebrahimchel und seinem Team verstärken können und damit unser Angebot für Daimler und andere Kunden im Bereich der Innovation und deren Vermarktung ergänzen."



Matin Ebrahimchel, der in den vergangenen vier Jahren die Lab1886 GmbH zu einem erfolgreichen, konzerneigenen Business- und Venture-Builder bei Daimler entwickelt hatte, agiert künftig als Managing Director bei Deloitte. "Asset-Based-Venture-Building ist eine zukunftsweisende Weiterentwicklung unseres Ansatzes. Ich freue mich darauf, mit LAUNCH und dem neuen, gemeinsamen Team für unsere Kunden das Potential innovativer Ideen und Technologien umfassend auszuschöpfen", sagt Ebrahimchel.



Technologien und Start-ups mit großem Potential



Asset-Based-Venture-Building beginnt mit der Analyse bestehender Assets, um bereits vorhandene Technologien zu identifizieren. Durch Ausgliederung und externe Finanzierung können diese Assets ihr Potenzial ausschöpfen. Dieser auf das jeweilige Unternehmen maßgeschneiderte Ansatz beinhaltet die Bewertung, die Strategie sowie die technische Entwicklung und Implementierung der Ausgründungen.



