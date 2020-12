lavera Naturkosmetik kooperiert ab sofort mit PETA (FOTO)

Hannover (ots) - Seit dem 1. November 2020 ist lavera Naturkosmetik offiziellvon der internationalen Tierschutzorganisation PETA zertifiziert und damit inder PETA Positivliste "Kosmetik ohne Tierversuche" zu finden. laveraNaturkosmetik ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987 aus Überzeugungtierversuchsfrei und hat sich nun dazu entschlossen, das Tierschutzengagementdurch eine Kooperation mit PETA zu erweitern.Seit 2013 gilt innerhalb der Europäischen Union ein Vermarktungsverbot für anTieren getestete Kosmetikprodukte. Das heißt aber leider noch lange nicht, dasskeine Tierversuche mehr durchgeführt werden. Nach wie vor sind Tierversuche nochimmer an der Tagesordnung - so sind sie z.B. für wissenschaftliche Zwecke, unteranderem in der medizinischen Forschung oder für die Entwicklung neuerArzneiprodukte erlaubt, genauso wie für die Grundlagenforschung. Laut einerStatistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden 2018rund 2,8 Mio.* Tierversuche allein in Deutschland durchgeführt. In einigenLändern wie z.B. in China werden Tierversuche weiterhin für Kosmetik-Produkteund Rohstoffe gefordert.