Skeljungur hf. Major shareholder announcement - Íslandsbanki hf. See notice in the attachment. Attachment 20201201 - Skeljungur - Íslandsbanki hf. - Flöggun