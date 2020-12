Rußlands größte Brauerei (WKN:899436) meldete ihr Ergebnis für das Geschäftsjahr ´98. Mit 281,9 Mio. USD fielen die Umsätze um 4% geringer als im Geschäftsjahr ´97 aus. Der Gewinn nach Steuern brach um 75% auf 4,1 Mio. USD ein. Positiv stimmt die ungebrochene Nachfrage nach dem Gerstensaft. Sie stieg um 19% auf knapp 4 Mio. hl. In einer weiteren Meldung gab die belgische Interbrew den Erwerb von 20,7% von Sun Brewing bekannt. Sun Interbrew will insgesamt 45% der russischen Brauerei erwerben. Die offizielle Umfirmierung der Sun Brewing in Sun Interbrew wird in Kürze erfolgen.

derzeitiger Stand in Frankfurt: 5,90 Euro +2,61%