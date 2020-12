Exzellente Bohrergebnisse liefert Nova Minerals heute aus Alaska!

„Explosives Potenzial: Ist das die Goldaktie für 2020?“ fragte GOLDINVEST.de schon im Oktober vergangenen Jahres zu der australischen Nova Minerals (WKN A2H9WL / ASX NVA). Die Antwort ist eindeutig: Ja! Denn notierte die Aktie des Goldexplorers damals bei gerade einmal 0,017 Euro, so kostet eine Nova-Aktie heute 0,119 Euro– ein spektakuläres Plus von 600%!

Auch heute wieder konnte die Aktie deutlich zulegen. In Australien schloss das Papier bei 0,195 AUD und damit 14,7% höher, nachdem Nova Minerals meldete, dass die neuesten Bohrergebnisse hochgradigere Vorkommen in der Goldzone Korbel Main, Teil des riesigen Goldprojekts Estelle in Alaska, bestätigen, wo diese entlang des Streichen offen bleiben!