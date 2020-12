BERLIN/MAINZ/NEW YORK (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie rücken mögliche Schutzimpfungen näher. Als zweite Hersteller beantragten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer die Zulassung ihres Impfstoffs in der EU, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. In Deutschland wappnen sich Bund und Länder für einen möglichen Start erster Impfungen noch vor dem Jahreswechsel. Um die Virus-Ausbreitung deutlicher einzudämmen, greifen nun für Dezember teils verschärfte Alltagsbeschränkungen. Zugleich können künftig mehr Schnelltests zum Einsatz kommen - etwa in Pflegeheimen und Kliniken.

Biontech könnte seinen Impfstoff nach einer tatsächlichen Zulassung rasch ausliefern, wie Finanzvorstand Sierk Poetting bei einer Pressekonferenz mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Berlin deutlich machte. "Wir haben auf Halde produziert und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden dann wirklich verteilt werden." Der Impfstoff würde in Boxen geliefert und könne darin mit Trockeneis bis zu 30 Tage im jeweiligen Impfzentrum gekühlt werden oder bis zu fünf Tage in normalen Kühlschranken. Gefrierschränke würden erst wichtig, wenn es um eine längere Lagerung gehe.