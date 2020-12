Köln (ots) -



- Brickbuy bietet Anteile privater Wohnimmobilien zum Investment an

- Dabei werden maximal 49% der Immobilie in sogenannte Bricks umgewandelt

- EigentümerInnen behalten weiterhin die Rechte und Pflichten der Immobilie

- AnlegerInnen erhalten einen Preisvorteil, profitieren langfristig von der

Wertsteigerung der Immobilie und müssen keine zusätzlichen Kosten tragen



Das Start-up Brickbuy launcht seine Plattform für Immobilieninvestments und

bietet ab sofort Anteile von privaten Wohnimmobilien zum Kauf an.

EigentümerInnen haben über Brickbuy die Möglichkeit, 49% ihrer Immobilien zum

Verkauf anzubieten, ohne dass sie ihre Rechte und Pflichten der Immobilie

verlieren. Das heißt, sie tragen weiterhin Instandhaltungskosten, können

beispielsweise Mieteinnahmen auch weiterhin behalten oder selbst in der

Immobilie wohnen. Auf der anderen Seite haben AnlegerInnen die Möglichkeit, in

Wohnimmobilien zu investieren, ohne die Kosten wie Instandhaltung oder

Kaufnebenkosten, wie es beim Kauf einer Immobilie der Fall ist, zu tragen und

sie erhalten vom Eigentümer zudem einen reduzierten Preis.







AnlegerInnen einen um 18% diskontierten Preis erhalten, um an der

Preissteigerung zu profitieren. Für die Ermittlung der Wertentwicklung

kooperiert Brickbuy mit ImmobilienScout24 - die AnlegerInnen erhalten

vierteljährlich eine Darstellung über die Entwicklung des Investments. Brickbuy

steht bei der Sicherstellung der gleichbleibenden Qualität der Immobilie bereit

und unterstützt zudem die EigentümerInnen bei rechtlichen Fragen.

EigentümerInnen behalten mindestens 51% der Anteile ihrer Immobilie, damit

sichergestellt wird, dass diese an der Instandhaltung und Wertentwicklung

interessiert sind.



Fausto Lorfeo, Gründer und Geschäftsführer von Brickbuy, erklärt: "Aus diesem

Investment ergibt sich eine klare Win-Win-Situation für InvestorInnen und

EigentümerInnen: Der Vorteil bei diesem Investment ist, dass EigentümerInnen an

liquide Mittel kommen, ohne die Immobilie veräußern oder einen Kredit aufnehmen

zu müssen, der getilgt werden muss. Die EigentümerInnen können die Immobilie

weiterhin nutzen - ob selbst bewohnen oder vermieten spielt hierbei keine Rolle.

Auf der anderen Seite können AnlegerInnen einfach und ohne Kaufnebenkosten in

private Wohnimmobilien investieren, die bisher den EigentümerInnen vorenthalten

sind. So öffnet sich ein großes Potenzial an Immobilieninvestments

deutschlandweit und die Möglichkeit, statische Anteile einer Immobilie in

liquide Mittel umzuwandeln und mehr Menschen erhalten die Chancen, von den

Wertsteigerungen des Immobilienmarktes zu profitieren."



Über Brickbuy



Brickbuy (http://www.brickbuy.com) ist die erste Plattform für den Erwerb von

Anteilen an Wohneigentum. Das Kölner Start-up wurde 2019 von Fausto Lorfeo,

Manuel Kreutz und Alexander Braun gegründet. Durch Brickbuy werden die

statischen Anteile einer privaten Immobilie handelbar: Das Unternehmen wandelt

die m² von Bestands-Immobilien in ein handelbares Finanzprodukt um, sogenannte

Bricks, und bietet diese zum Verkauf auf der eigenen Plattform an.

EigentümerInnen können bis zu 49% ihrer Immobilie zum Verkauf anbieten und

flexibel Finanzmittel erhalten, ohne laufende Kosten zu erfahren und ohne dass

sie die Rechte und Pflichten ihrer Immobilie verlieren. AnlegerInnen können dann

in diese privaten Wohnimmobilien investieren, ohne Kosten wie Instandhaltung

oder Kaufnebenkosten zu tragen. Sie erhalten einen günstigeren m²-Preis und

profitieren langfristig von der Wertsteigerung der Immobilie. Im Dezember 2020

launcht Brickbuy die erste attraktive Investmentmöglichkeit für AnlegerInnen.

Brickbuy wird kontinuierlich weitere Immobilieninvestments anbieten.



