Umwandlung einer Kantine in einen Serverraum

Shenzhen (ots/PRNewswire) - Huawei hilft INVITE Systems SRL beim Aufbau eines

COLO Rechenzentrums



INVITE Systems SRL



Rumäniens INVITE Systems SRL wurde im Jahr 2000 gegründet und kennt seit 2005

rasantes Wachstum. Heute ist es einer der wichtigsten Dienstleister des Landes

im Bereich Virtual Private Network (VPN). Und als einer der ersten

Netzwerkdienstanbieter, der digitale Hosting-Dienste eingeführt hat, war INVITE

Systems führend in seiner Branche.



Kein Raum ist zu klein





Durch die COVID-19-Pandemie stieg in Rumänien die Nachfrage nachOnline-Diensten, von Spielen und Videos bis hin zu Live-Übertragungen. Diesdrohte die Kapazitäten der Plattform von INVITE Systems zu überfordern, und dasUnternehmen musste schnell ein neues Rechenzentrum einrichten, um denAnforderungen der auf Spiele und Videos spezialisierten Unternehmenskundengerecht zu werden.Das Tempo der Erweiterung des Dienstes konnte die Erwartungen bei weitemübertreffen Während in der Vergangenheit der Planungs- und Genehmigungsprozessfür ein neues Rechenzentrum äußerst zeitaufwendig war - mehrere Anbieter warenan der Planung und Koordination der Arbeiten für die einzelnen Subsystemebeteiligt, was die Komplexität und den Zeitaufwand enorm erhöhte -, wurde diesesMal innerhalb weniger Monate ein äußerst zuverlässiges Rechenzentrumeingerichtet, das die Dienste effizient online stellte.Für sein neues Rechenzentrum stand INVITE Systems jedoch nur die Kantine zurVerfügung. Die Struktur selbst war zwar ausreichend stabil, aber der Platz warbegrenzt, und es gab keine Doppelböden. Das Unternehmen musste so vieleInformationstechnologie (IT)-Geräte wie möglich in den Raum einbauen. Währendbei der traditionellen Rechenzentrumsbereitstellung nur eine Leistungsdichte von3-5 kW pro Schrank unterstützt wird, wobei die Stromversorgung in der Regel dieHälfte des Geräteraums in Anspruch nimmt, war daher offensichtlich einRechenzentrum mit hoher Leistungsdichte erforderlich.INVITE Systems brauchte eindeutig einen Partner mit starken Designfähigkeiten,um den Raum in ein modernes, höchst zuverlässiges Rechenzentrum zu verwandeln.Huawei wurde für das Projekt zum Umbau der alten Kantine ausgewählt.Einfache Standortauswahl, schnelle BereitstellungDie intelligente FusionModule2000-Lösung von Huawei, die vollständigmodularisiert und integriert ist, ermöglicht eine schnelle Bereitstellung. DasGerät braucht nicht auf einem Doppelboden installiert zu werden, dadurch ist dieStandortwahl im Allgemeinen einfacher. In diesem besonderen Fall konnten so diephysischen Einschränkungen der Kantine überwunden werden.