Aurora Solar Technologies Inc.

Aurora Solar Technologies Inc.: WAVELABS und Aurora Solar Technologies geben strategische Partnerschaft für die Integration und Vermarktung ihrer InsightTM- und LED-Solarsimulatorprodukte bekannt



01.12.2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





North Vancouver, Kanada, und Leipzig, 1. Dezember 2020. Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) ("Aurora") und WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH ("WAVELABS") geben eine strategische Partnerschaft für die Integration von Auroras Data-Science-Produkt InsightTM für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung mit den Solarzellentestgeräten der WAVELABS bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird WAVELABS eine spezielle Zelltestfunktionalität und Daten bereitstellen, die in Auroras erweiterten Versionen des Insight-Produkts verwendet werden können. Die Unternehmen werden im Bereich Werbung, Vermarktung und dem Vertrieb ihrer jeweiligen Produkte zusammenarbeiten.

WAVELABS' Solarzellentestgeräte revolutionieren die Solarindustrie, indem sie eine nahezu perfekte Effizienzmessung am Ende der Solarzellenfertigungslinie ermöglichen. Die Produkte der WAVELABS verwenden eine geschützte LED-Lichtquelle für die Sonnenlichtsimulation und können auch während des Tests Zellen beleuchten, um zusätzliche Informationen für die Analysealgorithmen der Produktionslinienleistung in Auroras Insight (TM) -Produkt bereitzustellen.

Ein Solarzellentestgerät, auch als Solarsimulator oder IV-Testgerät bekannt, führt am Ende einer Solarzellenproduktionslinie einen Test an jedem fertigen Produkt durch. Jede Zelle wird einem simulierten Sonnenlichtblitz ausgesetzt und anschließend nach ihren elektrischen Eigenschaften (Strom, Spannung, Leistung usw.) klassifiziert. Diese Klassifizierung wird verwendet, um die Zellen zur Bewertung in Kategorien zu sortieren und später zu Solarmodulen zusammenzubauen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



