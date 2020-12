NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturhoffnung und weitere positive Impfstoffnachrichten dürften den Dow Jones Industrial am Dienstag wieder an die runde Marke von 30 000 Punkten heranführen. Diese hatte er erstmals in der vergangenen Woche übersprungen. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit plus 1,02 Prozent auf 29 942 Punkte. Somit zeichnet sich ein erfreulicher Auftakt in den letzten Börsenmonat des Jahres ab, nachdem bereits der November mit einem Plus von fast zwölf Prozent außergewöhnlich stark gewesen war.

In China hatte der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe im November eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors signalisiert. Den Börsen in Asien wie auch in Europa gab dies Auftrieb. In den USA stehen im frühen Handel ebenfalls Stimmungsdaten aus der Industrie auf der Agenda.