Einschätzung Aus DAX30 wird DAX40 | Wer schafft den Sprung in den Elite-Club?

Mehr ist mehr. Nach diesem Motto geht die Deutsche Börse als DAX-Gastgeber vor und hat angekündigt, zehn weitere Unternehmen in den erlesenen Club des Index-Aushängeschilds am Finanzplatz Deutschland aufzunehmen. Natürlich heizt eine solche Ankündigung die Gerüchteküche an. Wir begeben uns auf die Suche nach den Kandidaten für einen Platz an der Sonne.

Mehr ist mehr. Nach diesem Motto geht die Deutsche Börse als DAX-Gastgeber vor und hat angekündigt, zehn weitere Unternehmen in den erlesenen Club des Index-Aushängeschilds am Finanzplatz Deutschland aufzunehmen. Natürlich heizt eine solche Ankündigung die Gerüchteküche an. Wir begeben uns auf die Suche nach den Kandidaten für einen Platz an der Sonne. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen