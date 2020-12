WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Chef der US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem Besuch im Weißen Haus betont, dass er keinen politischen Druck für eine schnellere Zulassung von Corona-Impfstoffen zulassen werde. "Unsere Wissenschaftler werden das entscheiden, und sie werden sich die Zeit nehmen, die für eine richtige Entscheidung notwendig ist", erklärte Stephen Hahn in einer Stellungnahme an die Website "Axios" am Dienstag.

"Axios" berichtete, dass Hahn ins Weiße Haus zitiert worden sei, weil Präsident Donald Trump mit dem Tempo bei der Zulassung von Impfstoffen gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 unzufrieden sei. Aktuell geht es um eine Erlaubnis für den Einsatz des Impfstoffs der deutschen Firma Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer , die vor rund 10 Tagen einen Antrag auf Notfallzulassung in den USA gestellt hatten. Trump hatte bereits vor der Präsidentenwahl vergeblich versucht, Druck auf die FDA auszuüben. Er machte unter anderem "Bürokraten" in der Behörde dafür verantwortlich, dass kein Impfstoff - wie von ihm in Aussicht gestellt - schon vor der Wahl am 3. November verfügbar war./so/DP/eas