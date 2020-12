RYU Apparel Inc. benennt den in der Bekleidungsindustrie sehr erfahrenen Chris White zum Sales Manager für den Westen Kanadas Nachrichtenquelle: IRW Press | 01.12.2020, 15:05 | 40 | 0 | 0 01.12.2020, 15:05 | Großhandelsstrategie startet mit Ausbau der Vertriebskanäle im Westen Kanadas Vancouver, BC, Kanada - 1. Dezember 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (“RYU” oder das “Unternehmen”), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, Chris White als Sales Manager für den Westen Kanadas begrüßen zu können. Chris White verfügt über 20 Jahre Verkaufserfahrung in der Sport- und Lifestyle-Bekleidungsindustrie mit Hauptfokus auf hochrangigen, globalen Bekleidungsmarken. Im Laufe seiner professionellen, kundenorientierten Karriere war Herr White bei Unternehmen wie Fox Racing, Converse, DC Shoes, Dickies, Burton Snowboards, Skull Candy und Vissla tätig. Über seine Agentur Heavy Weight Sales wird Herr White als unabhängiger Sales Agent tätig sein und RYUs branchenführende Bekleidung bei Sportgeschäften sowie Skateboard- und Lifestyle-Geschäften in Manitoba, Saskatchewan, Alberta und British Columbia einführen. Herr White wird sofort mit den Vertriebsaktivitäten beginnen. Dazu sagte Chris White: “Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zum Erfolg einer kanadischen Marke mit einer so positiven Botschaft, die von außergewöhnlichen Produkten untermalt wird, beitragen zu können. Das Team von RYU zu unterstützen, passt perfekt zu meinem Lifestyle und ich freue mich auf das, was die Zukunft für mich bereit hält." “Ich heiße Chris in unserem Team willkommen”, sagte RYUs CEO Cesare Fazari. “Seine Beziehungen zu und sein Engagement beim Abenteuer & Sportkultur und im Bereich qualitativ hochwertiger Bekleidung sind eine enorme Bereicherung für RYU. Wir freuen uns darauf, unseren Großhandel in den großen Provinzen von Westkanada voranzutreiben.” Über RYU Apparel RYU Apparel (TSXV: RYU, PINK: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com Seite 2 ► Seite 1 von 3 RYU Apparel Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







