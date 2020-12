Rentschler Biopharma SE ernennt Diana Wiedmann zum Senior Vice President Human Relations

- Diana Wiedmann übernimmt als Senior Vice President Human Relations die globale strategische Verantwortung für den Bereich Personal

- Gemeinsam mit Sabine Lotz und Silke Stang steht ein kompetentes Dreier-Team an der Spitze der HR-Abteilung bei Rentschler Biopharma

- Rentschler Biopharma von F.A.Z. erneut als "Deutschlands begehrtester Arbeitgeber" in der Kategorie Biopharmazie ausgezeichnet

Laupheim und Milford, MA, USA, 01. Dezember 2020 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass Diana Wiedmann (36) als Senior Vice President mit Wirkung zum 1. November 2020 das globale HR-Team in Laupheim und in Milford leitet. Diana Wiedmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanz-, Elektro- und Pharmabranche. Vor ihrem Einstieg bei Rentschler Biopharma leitete sie als Head of Human Resources globale Teams und entwickelte Strategien für das HR-Management internationaler Unternehmen, darunter Siemens und das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Vertex.

"Wir freuen uns sehr, dass Diana Wiedmann als erfahrene Führungspersönlichkeit von nun an unser kompetentes HR-Führungstrio komplettiert," erklärte Dr. Frank Mathias, CEO der Rentschler Biopharma SE. "Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem kontinuierlichen Erfolg. Daher legen wir großen Wert auf die langfristige Weiterentwicklung unserer Teams und attraktive Rahmenbedingungen, um ein effektives und motiviertes Arbeiten zu ermöglichen. Diana wird durch ihren breiten Erfahrungsschatz hier wertvolle Impulse setzen können, den Bereich Human Relations strategisch weiterentwickeln und unsere Arbeitgebermarke stärken. Ihre umfassende Expertise in der Leitung globaler Teams und ihr strategisches Know-how sind eine hervorragende Ergänzung für Rentschler Biopharma zur Ausgestaltung unserer Strategie 2025 und deren Umsetzung - für unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur."