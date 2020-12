Apple in bullischer Konstellation

Anteilsscheine von Apple gehören zu den stärksten Werten im US-Technologiesektor, bis Anfang September konnte das Papier auf 137,98 US-Dollar zulegen. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 entspricht das einem Wertzuwachs von weiteren 83 Prozent. Doch die steile Rallye hatte zuletzt ihren Tribut gefordert, Technologiewerte mussten in eine nunmehr drei Monate andauernde Konsolidierung übergehen. Im Falle von Apple und den immer höheren Tiefs deutet sich ein jähes Ende dieser Phase an, das untermauert unter anderem ein symmetrisches Dreieck, dass sich seit Mitte September im Aufbau befindet. In der aktuellen Konstellation ist es als Trendfortsetzungsmuster zu interpretieren, im gestrigen Handel streckte das Papier bereits seine Fühler über die obere Begrenzung aus.

Trendfortsetzung schon bald möglich

Alle Anzeichen deuten in dem Wertpapier von Apple auf einen baldigen Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck hin, ein Kursanstieg über 122,00 US-Dollar dürfte Kurspotenzial an die Oktoberhochs bei 125,39 US-Dollar freisetzen. Darüber wäre es ein leichtes Spiel an die Jahreshochs bei 137,98 US-Dollar anzuknüpfen. Mittelfristig könnte sogar der Bereich von 150,00 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Um mit einem möglichst hohen Hebel an einer bevorstehenden Ausbruchsbewegung partizipieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9UN2 zum Einsatz kommen. Allerdings sollte hierbei auch die strikte Einstiegsvoraussetzung eingehalten werden! Sollte Apple dagegen unter 110,00 US-Dollar abrutschen und die untere Dreiecksbegrenzung bärisch kreuzen, kämen Abschläge auf 107,32 US-Dollar und schließlich auf die darunter gelegene Unterstützung um 100,00 US-Dollar in Spiel.