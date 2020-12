Munich Re will Gewinn 2021 mehr als verdoppeln

Munich Re erwartet für das Jahr 2021 einen Gewinnsprung. Während für das laufende Jahr ein Konzerngewinn von 1,2 Milliarden Euro prognostiziert wird, soll im kommenden Jahr ein mehr als doppelt so hohes Ergebnis anfallen. Munich Re erwartet für 2021 einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro. „Dabei erwartet Munich Re auch im kommenden Jahr Covid-19-bedingte Belastungen, jedoch in deutlich geringerem Umfang als 2020”, so das ...