Berlin (ots) - Vor wenigen Tagen hat die Deutsche Bahn eine Kooperation mit Siemens für den Bau eines Wasserstoffzuges vorgestellt. Es ist eines aus einerVielzahl von Wasserstoff-Projekten, die aktuell von der Wirtschaft in Angriffgenommen werden. Allerdings: in vielen Bereichen ist die rechtskonformeUmsetzung noch Zukunftsmusik. Derzeit sind Sektoren wie die Automobilindustrieoder der Transportsektor in der Entwicklung von Wasserstoff-LösungenHoffnungsträger. Energiepolitisch gilt Wasserstoff als ein Schlüssel für dieerfolgreiche Energiewende. Spätestens mit dem Green Deal hat sich dieEuropäische Union zum Ziel gesetzt, weltweit der erste klimaneutrale Kontinentzu werden. Der politische Weg dahin: eine Wasserstoffstrategie.Bereits im Juni 2020 hat die Bundesregierung ebenfalls eine nationaleWasserstoffstrategie vorgestellt. So soll ein eigener Markt für die Produktionund Nutzung von Wasserstoff geschaffen sowie Innovationen gefördert werden. ZumAbbau von wirtschaftlichen Hemmnissen soll die Produktion von grünem Wasserstoffvon der EEG-Umlage befreit werden. Das sieht jedenfalls die aktuelle Fassung derEEG-Novelle vor. Im Sinne der Sektorenkopplung wird Wasserstoff alsEnergieträger somit erstmals Eingang in das EEG finden.

Auch im kommenden Jahr 2021 wird das von Forschungsministerin Anja Karliczek als"Öl von morgen" beworbene Element Industrie und Unternehmen in die Entwicklungneuer, innovativer Vorhaben treiben.Um Unternehmen schnell und umfassend bei diesen Projekten zu begleiten, hat dieWirtschaftskanzlei CMS Deutschland ihre Kompetenz auf dem Gebiet derWasserstofferzeugung und -nutzung in einer Initiative gebündelt. CMS steht damitin der ersten Reihe der Wirtschaftskanzleien deutschlandweit, die rund um dasThema Wasserstoff Expertise gesammelt haben und diese strategisch weiterausbauen. Hintergrund ist auch die intensiv zunehmende Nachfrage von Unternehmenund das Bedürfnis, die Komplexität der Beratungsherausforderungen schnell undflexibel zu handhaben.Ein interdisziplinäres CMS-Team um Rechtsanwalt und Partner Dr. Friedrich vonBurchard ist inhaltlich federführend verantwortlich und Ansprechpartner beiallen rechtlichen Herausforderungen rund um das Thema Wasserstoff. Das Teamberät rund um alle rechtlichen und regulatorischen Fragen, die mit derInvestition in Wasserstoffprojekte und deren Umsetzung sowie der Konzeption undImplementierung neuer Geschäftsmodelle verbunden sind. Grundlage dafür ist,neben den verschiedenen Rechtsexpertisen, ein tiefes Verständniszugrundeliegender Technologien.CMS verfolgt dabei einen breiten Beratungsansatz, der alle relevantenRechtsgebiete rund um das Thema Wasserstoff aus einer Hand erfasst. FürUnternehmen ist dieses umfassende Beratungsspektrum Innovations-Vorteil, denn:Obwohl technisch bereits vieles machbar wäre, ist der Rechts- undRegulierungsrahmen rund um den Einsatz von Wasserstoff noch lückenhaft. Darumsind Newcomer mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit konfrontiert: "Sowohlfehlende Rechtsanwendung in der Praxis wie auch nicht-konsistente rechtlicheRahmenbedingungen stellen für viele Unternehmen ein beträchtliches Hemmnis beimEintritt in die Wasserstoffwirtschaft dar", so CMS-Anwalt Dr. Friedrich vonBurchard.Trotz der Risiken birgt Wasserstoff für Unternehmen beachtliches Potential. Dr.Friedrich von Burchard dazu: "Nicht nur für Energieunternehmen, sondern für diegesamte Wirtschaft wird sich Wasserstoff zu einem zentralen Thema entwickeln.Bei der Entwicklung von klimaneutralen Prozessen und Anwendungen wird künftigkein Weg daran vorbeiführen: Grund genug, sich bereits heute ernsthaft mitWasserstoff zu befassen".