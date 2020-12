Immer mehr Brauereien an der Grenze der Existenz / Verbände der Brauwirtschaft fordern im zweiten Lockdown klare Perspektiven

Berlin (ots) - Die Verbände der deutschen Brauwirtschaft haben eine bittere

Bilanz für das laufende Geschäftsjahr gezogen und erneut an Bund und Länder

appelliert, bei staatlichen Hilfen die Brauereien als engste Partner der

Gastronomie angemessen zu berücksichtigen. "Für viele Brauereien ist seit März

über Nacht der wichtigste Geschäftszweig weggebrochen. Blicken wir zurück auf

dieses katastrophale Jahr, waren Gaststätten und Hotels, Kneipen, Bars und Clubs

über vier Monate komplett geschlossen. Zwischen Mai und Oktober lief das

Geschäft, wenn überhaupt, nur mit deutlich reduziertem Umsatz. Größere

Veranstaltungen, Feste, Festivals oder Feiern fanden über neun Monate überhaupt

nicht statt. Den ersten Gastro-Lockdown konnten die handwerklichen und

mittelständischen Brauereien dank finanzieller Rücklagen zumeist noch

überstehen, der zweite Lockdown aber bringt jetzt viele Betriebe an die Grenzen

ihrer Existenz", so der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, Dr. Jörg Lehmann,

und der Präsident des Verbandes der Privaten Brauereien Deutschland, Detlef

Projahn, in einer gemeinsamen Erklärung.



Der Deutsche Brauer-Bund (DBB) und der Verband der Privaten Brauereien

Deutschland (VPB), die gemeinsam die Interessen von mehr als 1.500

mittelständischen und handwerklichen, überwiegend familiengeführten Betrieben

der deutschen Brauwirtschaft vertreten, sehen den Fortbestand zahlreicher

Brauereien akut gefährdet, zumal ein Ende des Lockdowns für das Gastgewerbe und

eine Aufhebung des bundesweiten Veranstaltungsverbotes derzeit nicht annähernd

absehbar seien. "Wir haben Verständnis, dass Maßnahmen zur Eindämmung der

Corona-Pandemie, die für die gesamte Gesellschaft eine sehr ernsthafte Bedrohung

darstellt, durchgesetzt werden müssen", betonen Lehmann und Projahn. "Von diesen

Maßnahmen besonders betroffene Branchen wie die Brauwirtschaft benötigen dann

allerdings zielgerichtete finanzielle Unterstützung zur Existenzsicherung, die

bislang fehlt." Zwar sei es zu begrüßen, dass Bund und Länder europaweit

einmalige Hilfsprogramme aufgestellt hätten, um in Not geratenen Branchen

unmittelbar zu helfen. Zulieferer, die existenziell auf das Gastgewerbe und auf

Veranstaltungen angewiesen sind, fallen dabei derzeit aber weitgehend unter den

Tisch.







Gastronomie und des Festbetriebs betroffen: Für viele Brauereien ist der Anteil

an den Umsätzen von Fassbier, aber auch alkoholfreien Bieren und anderen

Getränken, den sie über den Vertriebsweg Gastronomie tätigen, unersetzbar und

überlebenswichtig. Je nach Ausrichtung des Betriebs können die

Gastronomieumsätze bei mittelständischen, regionalen Brauereien bis zu 100

Prozent des Gesamtumsatzes betragen. Der von Brauereien im Handel erzielte

Umsatz kann den Wegfall des Gastronomiegeschäftes nicht annähernd ausgleichen.



"Als engste Partner und Lieferanten der Gastronomie sind die Brauereien ein

zweites Mal unmittelbar vom Lockdown betroffen", so die Brauer-Präsidenten

Lehmann und Projahn. Es werde oft übersehen, dass viele Brauereien zudem auch

Verpächter von Gaststätten seien und durch den Ausfall, die Stundung oder den

Erlass von Pachten zusätzlich Millioneneinbußen entstanden seien. Da nicht

abzusehen ist, wie lange die Schließungen dieses Mal andauern werden, und die

schrittweisen Verlängerungen des Lockdowns vorausschauende Planungen für

betroffene Unternehmen unmöglich machen, sei es für die notleidenden Betriebe

wichtig, kurzfristig Wirtschaftshilfen, etwa in Form von finanziellen

Zuschüssen, in Anspruch nehmen zu können, um die massiven finanziellen Ausfälle

aus dem Gastronomiegeschäft zumindest teilweise kompensieren und damit

Betriebsschließungen abwenden zu können. Bisher hätten viele der betroffenen

Betriebe die bestehenden Hilfsmaßnahmen aufgrund der Fördervoraussetzungen nicht

in Anspruch nehmen können. "Viele der familiengeführten Unternehmen stehen am

Abgrund. Was diese Betriebe jetzt dringend brauchen, sind faire

Überbrückungshilfen für eine klare Zukunftsperspektive."



Pressekontakt:



Holger Eichele

Hauptgeschäftsführer

Deutscher Brauer-Bund e.V.

Neustädtische Kirchstr. 7A

10117 Berlin

Tel.: 030/20916725

mailto:eichele@brauer-bund.de

http://www.brauer-bund.de



Roland Demleitner

Geschäftsführer

Private Brauereien Deutschland e.V.

Rheinstraße 11

65549 Limburg

Tel. 06431/52048

mailto:info@private-brauereien-deutschland.de

http://www.private-brauereien.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14818/4779093

OTS: Deutscher Brauer-Bund e.V.





