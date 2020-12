UBS belässt WPP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die WPP-Aktie nach dem Gebot des Medienkonzerns für den Erwerb des Minderheitenanteils an der Tochter WPP AUNZ auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Das passe zur globalen Strategie von WPP, seine Struktur zu vereinfachen, und würde WPP dann die volle Kontrolle über seine australischen und neuseeländischen Geschäfte geben, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 08:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.