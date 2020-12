Andreas Wagner, Geschäftsführer der Estably Vermögensverwaltung AG, Bildquelle: Estably Vermögensverwaltung AG

Beim Wunsch einer renditestarken Altersvorsorge greifen aktuell viele Privatanleger bei ETFs zu. Zahlreiche digitale Anbieter bieten kostengünstige Modelle, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Andreas Wagner, Geschäftsführer der Estably Vermögensverwaltung AG, schwört hingegen auf die Erfahrung erfolgreicher Portfoliomanager. Wie so überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt werden können, erklärt er im Interview.

Sie sind Anfang dieses Jahres als digitaler Vermögensverwalter in einen Markt eingestiegen, den Sie sich allein in Deutschland mit rund 30 Mitbewerbern teilen. Wodurch hebt sich Estably von den anderen Anbietern ab?

Als wir über die letzten Jahre das Aufkommen zahlreicher digitaler Anbieter verfolgt haben, konnten wir beobachten, dass es nur den wenigsten gelingt, besser als der Markt zu performen. Das wollten wir ändern. Anstatt ETFs zu kaufen, die von einer vermeintlich überlegenen künstlichen Intelligenz ausgesucht wurden, investieren wir nach den Value Investing Prinzipien in handselektierte Einzelaktien und Anleihen, mit dem klaren Ziel, unseren Kunden eine überdurchschnittliche Performance zu bieten. Bisher ist uns das sehr gut gelungen.

Als einziger Anbieter mit Sitz in Liechtenstein bieten wir unseren Anlegern zudem die Möglichkeit, ein Wertpapierdepot außerhalb der EU zu führen. Liechtenstein ist lange nicht mehr die Steueroase vergangener Jahre, sondern mittlerweile streng reguliert. Unsere Kunden profitieren von einem erfahrenen Team mit höchstem Service-Anspruch und optimalen politischen- und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.



Welche Rolle spielen Innovation und Technologie bei Estably?

Für uns war von Beginn an wichtig, dass wir Technologie nur dort einsetzen, wo sie unseren Kunden den größten Mehrwert liefert. In unseren Augen ist das beim Vertragsabschluss und der Depoteröffnung, sowie durch den laufenden Einblick in das Portfolio und die einzelnen Investitionen der Fall. Dass ein Kunde heute nahezu von überall aus innerhalb von 20 Minuten in den Genuss einer erstklassigen Geldanlage kommen kann, und dann per App sein Portfolio immer tagesaktuell dabeihat, wäre ohne moderne Technik nicht möglich.