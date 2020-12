Neue Spielekonsolen als Weihnachtsgeschenk sehr begehrt (FOTO)

Berlin (ots) -- Knapp jeder zweite Deutsche würde sich über eine der neuen PlayStation- oderXbox-Konsolen zu Weihnachten freuen- Von den Spielerinnen und Spielern würden sich sogar rund zwei Drittel übereine der Next-Gen-Konsolen freuen- "Die neue Generation von Spielekonsolen stößt in Deutschland auf riesigesInteresse"Die neuen Spielekonsolen PlayStation 5 von Sony und die Xbox Series Xbeziehungsweise Xbox Series S von Microsoft gehören zu denTop-Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr: So würde sich knapp jeder zweiteDeutsche (48 Prozent) über eine der neuen Konsolenmodelle zu Weihnachten freuen.Am größten ist dabei das Interesse bei den 20- bis 29-Jährigen: Drei Viertel (76Prozent) würden sich über ein entsprechendes Weihnachtsgeschenk freuen. Das gabheute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis einer Befragungdes Marktforschungsunternehmens Innofact AG bekannt. Gerade bei den Spielerinnenund Spielern in Deutschland wäre die Freude über eine PlayStation 5 oder eineXbox Series X/S sehr hoch: Rund zwei Drittel von ihnen würde sich an Heiligabendüber eines der Geräte freuen.