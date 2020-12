Nvidia (NVDA) - Die Aktie des Grafik-Chip Spezialisten steht vor der nächsten dynamischen Bewegung! >BREAKOUT<

Gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Grafik-Chip Spezialisten. Präzises Breakout-Pullback-Setup für Daytrade oder Swingtrade hier bei ratgeberGELD.at

Rückblick: NVIDIA ist ein führender Hersteller von Grafikchips, sogenannten GPU`s. Diese Prozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung, im Internet- und Industriedesign sowie in autonom fahrenden Fahrzeugen benutzt. Nach den Panik-Abverkäufen zog die Aktie rasch wieder auf ein neues Allzeithoch. Danach ist die Aktie in eine Seitwärtsphase übergegangen.

Meinung: NVIDIA profitiert vom starkem Geschäft mit Rechenzentren, Gaming und autonome Fahrzeuge. Der Chip-Hersteller ist gut für die Zukunft aufgestellt. Wenn die Anleger wieder Value gegen Tech-Qualitätstitel tauschen, könnte der nächste Schub nach oben erfolgen. Die angekündigte Mega-Fusion mit dem Chip-Designer Arm hat der Aktie von Nvidia keinen zusätzlichen Schwung geliefert. Das Papier befindet sich nach dem schnellen Anstieg der letzten Monate immer noch in einer Konsolidierungsphase. Bis jetzt bot der EMA-50 immer wieder eine starke Unterstützung für die Aktie des Chip-Spezialisten. Die nächste dynamische Bewegung könnte das Papier in Richtung 600 USD und darüber hinaus steigen lassen.

Chart vom 30.11.2020 Kurs: 536.60 USD

Setup: Für einen Long-Einstieg ist der Breakout über 539.80 USD abzuwarten. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter den letzten Tiefpunkt bei 514.90 USD, unter den EMA-50.

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NVDA