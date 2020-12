SFC Energy kündigt Umfirmierungen bei den Tochtergesellschaften an. Der Grund: Die Gesellschaft aus Brunnthal bei München will seinen Markenauftritt vereinheitlichen. „Ab dem 01. Januar 2021 tragen alle Tochtergesellschaften der SFC Energy Gruppe den Namen SFC Energy”, so das Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Unternehmen. Hiervon betroffen sind die Tochtergesellschaften PBF Group, PBF Power, und Simark Controls.„Im 20. Jahr ...