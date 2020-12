Da die E.ON-Aktie nicht zu den volatilsten DAX-Werten gehört können Seitwärtsstrategien am Geld interessante Ertragspotenziale erschließen.

Erneuerbare Energie gehört derzeit zu den Top-Performern an den Börsen und E.ON (DE000ENAG999) sieht sich als Netzbetreiber als aktiver Gestalter und Profiteur des Transformationsprozesses: 20 Prozent der Renewable Assets in Europa sind nach Aussage von E.ON an die eigenen Netze angeschlossen. Wer das solide Geschäftsmodell ins Portfolio aufnehmen möchte, kann mit dem richtig gewählten Zertifikat bereits von einer Seitwärtsentwicklung der Aktie profitieren.

Discount-Strategie: E.ON im März 2021 über 9 Euro