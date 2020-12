Deutsche Shopify-Händler brechen Rekorde mit Verkaufsplus von 189 Prozent am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende

Berlin (ots) - Shopify-Händler erzielten einen Umsatz von über 4,26 Milliarden Euro am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende



Die führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb Shopify verkündet heute ein Rekordergebnis am Black Friday/Cyber Monday (BFCM)-Wochenende, mit einem Umsatz von über 4,26+ Milliarden Euro der mehr als einer Million Shopify-Händler weltweit. Vom 27. November bis zum 30. November stieg der Gesamtumsatz um 76% von den über 2,42 Milliarden Euro, die am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende im Jahr 2019* erzielt wurden. In Deutschland war das Wachstum besonders beeindruckend: die deutschen Shopify-Händler legten am BFCM-Wochenende um 189% zu.