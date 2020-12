RISE kooperiert beim "Identity Provider" des E-Rezepts mit noris und msg

Schwechat/Berlin (ots) - Die Identitätsprüfung des E-Rezepts, ein

Der Identitätsanbieter - englisch: Identity-Provider - ist ein zentralesZugangssystem, das die Identität der Teilnehmer (Krankenhäuser, Ärzte, Apothekerund Versicherte) authentifiziert und den Zugriff auf die Systeme des E-Rezeptsermöglicht. Durch die Trennung des Identity-Providers vom Fachdienst E-Rezept inzwei Lose und die Vergabe an voneinander unabhängige Unternehmen wirdgewährleistet, dass sicherheitsrelevante Dienste auf mehrere Organisationenverteilt sind. RISE wird im Auftrag der gematik und nach Vorgaben dertechnischen Spezifikation auf Basis des Standard OpenID Connect bis Mitte 2021den Identity Provider entwickeln und zur Verfügung stellen.Bei der Umsetzung für diesen 7 x 24 x 365 Service, der aufgrund seinerübergreifenden Verwendung eine Verfügbarkeit von 99,99% garantiert, wird dasWiener Technologie-Unternehmen RISE mit einem Sitz in Berlin vom NürnbergerIT-Infrastrukturunternehmen noris network AG unterstützt, das seine überDeutschland verteilten Rechenzentren-, Netzwerk- und Leitungs-Infrastrukturenals Housing für den Identitiy Provider zur Verfügung stellt. Das Beratungs- undIT-Unternehmen msg systems ag mit Hauptsitz in Ismaning begleitet den Aufbau desProjektes ebenso, vor allem im Bereich Service-Management und -Delivery sowieQualitäts- und Test-Management.Für den ebenfalls in der EU-weiten Bekanntmachung (Nr. 2020/S 101-244296 vom26.05.2020) als Los 1 ausgeschriebenen Fachdienst(https://www.gematik.de/glossar/begriffe/fachdienst/44/) E-Rezept hat IBM Deutschland den Zuschlag der gematik erhalten. Zusammen mit der von der gematikentwickelten E-Rezept-App wird am 1. Juli 2021 der Startschuss für dieelektronischen Verordnungen fallen, ab 1. Januar 2022 werden dann verpflichtendelektronische Verordnungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel dieProzesse sicherer, schneller und effizienter gestalten - von der Ausstellungbeim Arzt über die Einlösung durch den Versicherten bei der Apotheke seiner Wahl