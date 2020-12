Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro beginnt am 1. Dezember 2020. Die Anleihe soll ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein. Ein „Handel per Erscheinen“ ist bereits ab dem 8. Dezember 2020 vorgesehen.

Neue Anleihe aus dem Bio Healthcare-Bereich – die Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin begibt per Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Zinskupon beträgt satte 8,25% p.a. (Auszahlung jährlich am 14. Dezember). In einer ersten Tranche soll im Dezember ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. Euro eingesammelt werden.

Die Ausstattung der Wandelanleihe berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Bond-Laufzeit. Darüber hinaus haben die Anleihegläubiger ab dem 15. November 2024 das Recht, die Belano-Wandelanleihe nach eigenem Ermessen in Aktien zu wandeln. Sollten weder IPO, Exit oder ein freiwilliger Tausch stattfinden, beläuft sich am Laufzeitende der Anleihe-Rückzahlungskurs auf 100 % plus auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen.

INFO: Die Anleiheemission der Belano Medical AG ist von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.

Mikrobiom-Forschung

Was macht die Belano Medical AG? Belano ist eines der weltweit wenigen Unternehmen, die Mikrobiom Wirkstoffe direkt in ihren Produkten auf Basis von 10-jähriger Forschungsarbeit zu verarbeiten in der Lage sind. Diese Verfahren sind wegweisend, da die Wirkstoffe bei entsprechenden Indikationen schnell und nachhaltig wirken. Das Gros der Anbieter, auch die Big Player des Marktes, befinden sich noch in Forschungsstadien.

Dem Markt für Mikrobiom Produkte wird von Experten ein starkes Wachstum bescheinigt. „Die Erforschung des menschlichen Mikrobioms hat in den letzten Jahren zu wegweisenden Erkenntnissen geführt. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen der Bakterienwelt um uns herum sowie auf und in unserem Körper hat ein völlig neues Verständnis von Gesundheit und Krankheitsursachen bewirkt und öffnet den Weg für innovative Therapieansätze und vollkommen neue Wirkstoffe. Da wir das sehr früh erkannt und uns mit unseren wissenschaftlichen Ansätzen darauf konzentriert haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass Belano von einem dynamischen Zukunftsmarkt nachhaltig profitieren wird“, sagt Prof. Dr. Christine Lang, Chief Scientific Officer (CSO) der Belano Medical AG.