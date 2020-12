Die KION Group meldet den Start der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Flurförderzeuge bei der KION Battery Systems. Das Unternehmen ist ein Joint Venture der KION Group mit der BMZ Holding GmbH. Man reagiert mit den Aktivitäten am Standort in Karlstein am Main auf die vor allem in der EMEA-Region stark wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batteriesystemen im Bereich der Intralogistik.„Nach dem erfolgreichen ...