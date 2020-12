BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) erhält nach der Ablehnung seiner Forderung einer stärkeren Länderbeteiligung bei den Corona-Hilfen durch die Ministerpräsidenten Rückendeckung von Unions-Haushalts- und Wirtschaftsexperten. Vergleiche man die Finanzbelastung von Bund und Ländern, sei die Debatte gerechtfertigt, "ob die Länder hier am Spielfeldrand stehen mit guten Tipps ins Spielfeld rein gegenüber dem Bund. Oder ob und wie weit sie auch selber Lasten übernehmen und in welcher Relation das ist", sagte Unionshaushälter Eckhardt Rehberg (CDU) am Dienstag in Berlin. Unterstützung erhielt Brinkhaus auch vom Parlamentskreis Mittelstand.

Brinkhaus hatte mit seiner Forderung nach mehr Corona-Hilfen der Länder eine breite Länderfront auch aus den eigenen Reihen gegen sich aufgebracht. Am Sonntagabend hatte er in der ARD seine Aussagen verteidigt und erklärt: "Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten."