Delticom AG: Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020

Hannover, 01. Dezember 2020 - Das Management der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hebt aufgrund der bisher guten operativen Performance im laufenden vierten Quartal 2020, insbesondere im Bereich Projektentwicklung, die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr heute erneut nach oben an. Für das EBITDA der Delticom-Gruppe im Gesamtjahr wird nunmehr eine Spanne zwischen +14 bis +17 Mio. € (bisherige Prognose: +5 bis +8 Mio. €) als erzielbar angesehen. Im Hinblick darauf, dass unverändert mit Restrukturierungskosten in Höhe von rund 7 Mio. € zu rechnen ist, ergibt sich für das in 2020 erzielbare operative EBITDA, inklusive des Beitrags aus dem Bereich Projektentwicklung, dementsprechend eine neue Bandbreite von +21 Mio. € bis +24 Mio. € (bisherige Prognose: +12 Mio. € bis +15 Mio. €). Angesichts dessen geht das Management der Delticom AG auch davon aus, auf Gesamtjahressicht und damit bereits ein Jahr früher als geplant ein positives Konzernergebnis erreichen zu können. Hinsichtlich des Umsatzes im Gesamtjahr wird gemäß aktueller Planung unverändert eine Erreichung des unteren Endes des Prognosekorridors von 550 - 570 Mio. € als erzielbar angesehen.

