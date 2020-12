TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Starker Umsatzanstieg im November durch Privatanleger

Starker Umsatzanstieg im November durch Privatanleger



Nachdem sich die Umsätze an der Tradegate Exchange gegenüber den Rekordumsätzen des ersten Halbjahres in den Sommermonaten Juli und August zunächst auf hohem Niveau beruhigt hatten, sind beginnend mit der zweiten Pandemiewelle wieder sehr starke Umsatzanstiege durch die Privatanleger zu verzeichnen.

Im November wurden durch die Tradegate AG als Market Specialist an der Tradegate Exchange in Aktien und ETFs rund 5,56 Mio. Transaktionen mit einem Volumen von gut 34,7 Mrd. € durchgeführt. Dies bedeutet nach dem Rekordmonat März 2020 den zweithöchsten Monatsumsatz in der Firmengeschichte. Besonders umsatzstark waren bei den Privatanlegern die Aktien der bekannten Impfstoffhersteller, deren Impfstoffzulassungen offenbar unmittelbar bevorsteht.

Am 9. November 2020 wurde auf Tagesbasis mit rund 590.000 Transaktionen und einem Volumen von gut 3,7 Mrd. € ein neuer Tagesumsatzrekord verzeichnet.

Nach 11 Monaten des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich für die Tradegate AG bereits 48,84 Mio. Transaktionen (Gesamtjahr 2019: 18,07 Mio.) mit einem Volumen von 291,6 Mrd. € (Gesamtjahr 2019: 122,3 Mrd. €).

Insgesamt ist festzustellen, dass unabhängig von Sondereffekten durch die Corona-Pandemie die Privatanleger mangels Anlagealternativen verstärkt in die Aktienmärkte zurückkehren bzw. sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland voraussichtlich auch in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wird.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking.

