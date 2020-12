Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft legt Handlungsempfehlungen vor zur vbw Studie "Klima 2030. Nachhaltige Innovationen"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hat seinediesjährigen Handlungsempfehlungen auf Basis einer von Prognos erstellten Studie" Klima 2030. Nachhaltige Innovationen " vorgelegt. Die Studie untersucht, wieein Erreichen ambitionierter Klimaziele auf nationaler und internationaler Ebenemöglich ist und wie die bayerische Wirtschaft mit klimaneutralen Technologienund Produkten zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zugleich zur Sicherung vonWertschöpfung und Beschäftigung beitragen kann.Laut Alfred Gaffal, Vorsitzender des Zukunftsrats und vbw Ehrenpräsident, zeigtdie Studie folgende Kernergebnisse: "Die deutschen und im besonderen Maßebayerischen Möglichkeiten, den Klimawandel durch eine Reduktion der eigenenTreibhausgas-Emissionen zu verlangsamen, sind sehr begrenzt. Der BeitragDeutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei zwei Prozent und etwaein Zehntel davon entfällt auf Bayern. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe .Unsere Unternehmen haben jedoch eine technologische Vorbildrolle in SachenKlimaschutz. Wer die besten Technologien, Produkte und Schlüsselkompetenzen zurTreibhausgasreduktion anbietet, leistet einen wirkungsvollen Beitrag zuminternationalen Klimaschutz und wird außerdem neue Export- und Wachstumsfeldererschließen. Damit können wir auf weltweiter Ebene zur Einsparung einesMehrfachen unserer eigenen Emissionen beitragen".Der Zukunftsrat hat 28 für den Freistaat Bayern besonders zukunftsweisendeKlimaschutztechnologien identifiziert. Gaffal: "Unsere umfangreichePatentanalyse zeigt, dass die bayerische Wirtschaft bereits in einigenLeuchtturmtechnologien stark aufgestellt ist, ich nenne den 3D-Druck, VernetzteFabrikation, Intelligente Stromnetze oder die Wasserstoffproduktion.Beispielsweise halten unsere bayerischen Unternehmen im 3D-Druck immerhin 6,4Prozent aller weltweiten Weltklassepatente und in der Vernetzten Fabrikationimmer noch 4,3 Prozent ."Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hat zudem ein Modell einerKlimainnovationsbranche entwickelt, um das gesamte Potenzial einer anKlimaschutz ausgerichteten Branche aufzuzeigen. "Das Ergebnis ist beeindruckend.Eine Klima-Innovationsbranche kommt in Bayern auf einen Wertschöpfungsbeitrag inHöhe von 17,4 Milliarden Euro und beschäftigt 129.000 Menschen . Damit wäre siedie drittgrößte Industriebranche hinter dem Maschinenbau und derAutomobilindustrie", so Gaffal.Die zentralen Empfehlungen des Zukunftsrats lauten: Für einen erfolgreichenKlimaschutz braucht es einen ganzheitlichen Ansatz , der nicht auf Ideologie,