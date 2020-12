Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der Sibanye-Stillwater

Dies folgt auf eine Mitteilung zur Hauptversammlung über ein Fraktionsangebot und ein spezifisches Angebot an Minderheitsaktionäre, die am 2. November 2020 an die Aktionäre versandt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/odd-lot-offer/.

Die Anzahl der persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zur Abstimmung abgegebenen Aktien betrug 1.910.660.298, was 65,32 % der ausgegebenen 2.925.001.704 Stammaktien der Sibanye-Stillwater entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der zur Abstimmung abgegebenen Aktien, die für und gegen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie die Stimmenthaltungen, sind nachstehend aufgeführt:

Beschluss % der Stimmen für den Beschluss (1) % der Stimmen gegen den Beschluss (1) Anzahl der stimmberechtigten Aktien % der abgegebenen stimmberechtigten Aktien (2) % der von Abstimmung enthaltenen Aktien(2) Einfacher Beschluss 1: Befugnis zur Abgabe und Umsetzung des Fraktionsangebot, insbesondere zum Rückkauf der Restposten von Inhabern der Restposten, die keine Wahl treffen. 98,88% 1,12% 1.906.014.540 65,16% 0,16% Einfacher Beschluss 2: Befugnis der Directors 98,88% 1,12% 1.906.010.818 65,16% 0,16% Sonderbeschluss 1: Besondere Befugnis zur Änderung von Sibanye-Stillwaters Absichtserklärung 98,83% 1,17% 1.906,008.225 65,16% 0,16% Sonderbeschluss 2: Besondere Befugnis zum Rückkauf von Aktien der Restposteninhaber 98,88% 1,12% 1.906.019.626 65,16% 0,16% Sonderbeschluss 3: Besondere Befugnis zum Rückkauf von Aktien bestimmter Inhaber 98,85% 1,15% 1.886.784.608 64,51% 0,16%

Anmerkungen:

(1) Die zur Abstimmung abgegebenen Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur Gesamtzahl der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen angegeben.

(2) Die stimmberechtigten oder enthaltenen Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum gesamten ausgegebenen Aktienkapital angegeben.

Ansprechpartner Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Head of Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.