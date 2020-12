Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.11.2020

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 30.11.2020



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 30.11.2020 2,70 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,24 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 17,04% unter dem Inventarwert vom 30.11.2020. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 30. November 2020 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):



MAN SE,

GK Software SE,

freenet AG,

Allerthal-Werke AG,

Rocket Internet SE,

ZEAL Network SE,

Weleda AG PS,

Lotto24 AG,

Horus AG,

RM Rheiner Management AG.



Der Squeeze-out bei der Audi AG erfolgte Mitte November, die Scherzer & Co. AG hat hierdurch Aktien im Volumen von 16,9 Mio. Euro veräußert.



Die GK Software SE berichtete über ein sehr erfolgreiches drittes Quartal, die EBIT-Marge erreichte 6,5%.



Die freenet AG reduzierte nach dem Verkauf des Sunrise-Anteils deutlich ihre Verschuldung und veröffentlichte gute Quartalszahlen.



Die Scherzer & Co. AG hat ihre Beteiligung an der Rocket Internet SE, deren Delisting mittlerweile umgesetzt wurde, aufgestockt.



Die NFON AG, an der die Scherzer & Co. AG beteiligt ist, veröffentlichte ein erfolgreiches 3. Quartal und bestätigte den Wachstumskurs 2020. Die wiederkehrenden Umsätze wuchsen stark um rund 25% gegenüber Vorjahr.



Bei der Centrotec SE wurden im Umfeld des angekündigten Delistings günstig Aktien erworben, bei der Nynomic AG Anteile im Rahmen einer Kapitalerhöhung gezeichnet.



