Havn Life Sciences wird Mitglied in der Conservative Drug Policy Reform Group

Aktuell gibt das Unternehmen bekannt, dass es ein stimmberechtigtes Mitglied der Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) geworden ist.

Das Managementteam erklärt außerdem, dass David King, Forschungsdirektor bei der CDPRG, dem Beirat von Havn Life beigetreten ist. King hat mehrere CDPRG-Whitepaper mitverfasst, einschließlich "The UK Review of Medicinal Cannabis: The Needs of a Nation" und "The Medicinal Use of Psilocybin: A call for reform."

In diesem Jahr erhielt King die Dr. Abbas Khan-Medaille vom King's College London für herausragende humanitäre Beiträge zum Dienst an der Gesellschaft. Er ist außerdem Gründer der Breaking Convention, Europas größter akademischer Konferenz über Psychedelic Drug Research und war Gründungsdirektor der Breaking Convention Charity von 2010 bis 2019.

Die CDPRG ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Organisation, die sich der Evidenzsammlung in den Bereichen Medizin, Gesetzesvollzug, Wirtschaft, Ethik, Kriminologie und Menschenrechte widmet und diese zur Erstellung von Arzneimittelrichtlinien verwendet.

In diesem Jahr lancierte die CDPRG eine Kampagne zur Neueinstufung von Psilocybin im Vereinigten Königreich als Teil ihrer Mission, einen besseren Zugang für Forschungszwecke und medizinische Zwecke zu ermöglichen. Havn Life wird 250 Stunden Forschungsleistung der CDPRG-Experten in Anspruch nehmen.

"Als Teil des internationalen CDPRG-Wissenschaftsnetzwerks können wir auf einen multidisziplinären Erfahrungsschatz zur Entwicklung von Psilocybin-Richtlinien von internationaler Relevanz zurückgreifen", so Tim Moore, CEO von Havn Life." Die Zusammenarbeit quer über verschiedene Bereiche ermöglicht uns eine entsprechende Einflussnahme. Wir schaffen eine solide Wissensbasis, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit psychedelischen Wirkstoffen natürlichen Ursprungs für die Forschung sicherzustellen.