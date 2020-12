---------------------------------------------------------------------------

1. Dezember 2020



EcoGraf in ministerielle Taskforce berufen



TASKFORCE ZUR FÖRDERUNG DER ENTSCHEIDENDEN ROHSTOFFINDUSTRIE WESTAUSTRALIENS BENANNT



EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich zu vermelden, dass das Unternehmen in die ministerielle Taskforce für die Batterieindustrie der Zukunft berufen worden ist. Den Vorsitz hat Bill Johnston, Westaustraliens Minister für Rohstoffe, Öl, Energie und Industriebeziehungen.



Die Berufung in die ministerielle Taskforce geschieht in Anerkennung des Beitrags des Unternehmens zur wachsenden Beteiligung Westaustraliens an der weltweiten Batterie-Lieferkette.



Am Montag hat Minister Johnston die ministerielle Taskforce verkündet und dazu gesagt: "Die aktualisierte Future Battery Industry Strategy wird Westaustraliens Position als Premium-Anbieter von Mineralien und Materialien und seine Führungsposition im technologischen Know-how festigen."

Die weiteren in die Taskforce berufenen Rohstoffunternehmen sind: Albemarle Lithium, Australian Vanadium Limited, BHP Nickel West, IGO, Lynas Corporation, Northern Minerals, Pilbara Minerals und Tianqi Lithium Australia.



EcoGraf freut sich darauf die westaustralische Taskforce für die Batterieindustrie der Zukunft zu unterstützen.



Die Berufung geschieht zeitgleich mit der 1,5-Milliarden-Dollar-Strategie der australischen Bundesregierung für moderne Fertigung. Das Unternehmen berät die Ministerin für Industrie, Wissenschaft und Technologie Karen Andrews und hat eine Video-Fallstudie veröffentlicht, zur der auch die westaustralische Fertigungsanlage von EcoGraf gehört. Das Video ist Teil der modernen Fertigungsstrategie "Make it happen" ("Mach es möglich") und kann unter folgendem Link angesehen werden:



https://www.youtube.com/watch?v=1fiWmYrd3WM&feature=youtu.be

Das Video und die Fallstudie unterstreichen EcoGrafs Pläne, in Westaustralien ein vertikal integriertes Geschäft zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt aufzubauen.

The proposed 20,000 tonne per annum facility will manufacture battery anode products for export to Asia, Europe and North America using a superior, environmentally responsible purification technology to provide customers with sustainably produced, high performance battery anode graphite.