easyname und Sprit.org schließen sich zusammen / dogado group untermauert Ambitionen in Österreich mit Kauf von drittgrößtem Hoster (FOTO)

Wien (ots) - Die easyname GmbH, zweitgrößter österreichischer Hosting-Anbieter,

übernimmt den Mitbewerber Sprit.org. Darauf einigten sich

easyname-Geschäftsführer Florian Schicker und die Sprit-Gesellschafter Jan Egger

und Daniel Colakovic. Der Zusammenschluss ist ein weiterer Schritt von easyname

und der Muttergesellschaft dogado auf dem Weg, die österreichische

Wettbewerbsposition auszubauen. "Wir sehen im österreichischen Markt mit seiner

Prägung durch kleine und mittelständische Unternehmer ein besonderes Potential

für die Digitalisierung", erklärte Schicker die Strategie der

Unternehmensgruppe.



Rund 8.000 Kunden betreut das österreichische Traditionsunternehmen Sprit.org

mit seinen Hosting-Leistungen und ist damit drittgrößter Provider Österreichs.

Alle 32.000 Services werden bis zum Sommer 2021 auf die technischen Plattformen

der easyname GmbH umgezogen. "Ein großer Mehrwert für unsere treuen Kunden",

sagt Sprit-Geschäftsführer Jan Egger, der um den hohen technischen Standard und

die hohe Service-Qualität von easyname weiß. Jan Egger wird, ebenso wie zwei

weitere Sprit-Mitarbeiter, zukünftig für easyname in der dogado Gruppe tätig

sein. Florian Schicker blickt besonders der Zusammenarbeit mit den neuen

Kollegen positiv entgegen: "Wir pflegen eine ähnlich offene Firmenkultur wie

unser Wiener Nachbar - alle Beteiligten freuen sich wirklich sehr aufeinander."





Erst im Mai hatte sich easyname unter dem Dach der dogado-Gruppe eingefunden.Seither arbeitet easyname-Gründer Schicker mit dogado-CEO Daniel Hagemeier amAusbau des Österreich-Geschäfts. Der lokale Fokus ist den Unternehmern hierbeieine klare Priorität: "Die Kunden schätzen es, dass Service und Technik inÖsterreich verortet sind. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern",betont Hagemeier, der "bedingungslose Kundenorientierung" zum Leitmotiv erklärthat. Schicker sieht bereits heute die Früchte der Zusammenarbeit, die im Maibegann: "Durch die Kombination von lokalem Fokus und den Möglichkeiten, die wiraufgrund der gemeinsamen Größe haben, sind wir sehr viel schneller geworden,neue Produkte und Verbesserungen für unsere Kunden bereitzustellen." Auf dieseInnovationsgeschwindigkeit dürfen sich zukünftig auch die Kunden von Sprit.orgfreuen.Über die dogado groupDie dogado group ( http://www.dogado.group ) ist ein Cloud-Hosting-Anbieter fürGeschäftskunden und hat Hauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle(Saale), Lübeck und Wien. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich dasUnternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einerder ersten deutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen. Mitüber 230 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado,alfahosting, easyname und Profihost unter ihrem Dach betreut die Gruppe rund260.000 Kunden und zählt zu den führenden Hosting-Unternehmen in Österreich undDeutschland.Das ambitionierte Wachstum der dogado group unterstützt der FinanzinvestorTriton Partners über sein Unternehmen European Directories. dogado gehört so zueinem europäischen Unternehmensverbund mit mehr als 1.500 Mitarbeitern anStandorten in Österreich, Finnland und den Niederlanden. Dank dieserUnterstützung hat sich die dogado group zu einem führenden Hostingunternehmenauf dem deutschsprachigen Markt entwickelt.Pressekontakt:dogado GmbHJulia FrankeSaarlandstraße. 25D-44139 Dortmundmailto:presse@dogado.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77571/4779323OTS: dogado GmbH