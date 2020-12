Berkshire Hathaway Specialty Insurance ernennt Tom Macfarlane zum Leiter des Geschäftsbereichs „Nachgelagerte Energieanlagen“ in Europa

„Wir freuen uns sehr, dass Tom Macfarlane sich BHSI anschließt, um unser Geschäft rund um nachgelagerte Energieanlagen in Europa zu entwickeln. Er ist eine angesehene Führungskraft in der Branche und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Energiesektor“, sagte Chris Colahan, Head of UK and Europe, BHSI.

„Dies ist ein bedeutender Schritt im Zuge des weiteren Ausbaus unseres allgemeinen Immobiliengeschäfts. Mit Tom Macfarlane und seinem umfangreichen Fachwissen und seinen Kenntnissen an der Spitze freuen wir uns darauf, starke Beziehungen zu unseren Kunden und Maklern im Energiesektor aufzubauen“, sagte Sean Mannion, Head of UK Property, BHSI.

Tom Macfarlane bringt über 40 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche mit zu BHSI; dabei kennt er sowohl die Versicherer- als auch die Maklerseite des Geschäfts. Er hatte verschiedene Führungspositionen im Bereich Energieanlagen bei AIG inne, darunter die des Global Head of Energy. Zuvor war er außerdem Energy Broker und Managing Director bei Marsh & McLennan Companies.

Tom Macfarlane arbeitet von der Londoner Niederlassung von BHSI aus und ist unter +44 (0)7830 389660 oder per E-Mail unter tom.macfarlane@bhspecialty.com

