ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem eher richtungslosen Handelstag leicht im Minus geschlossen. Gebremst wurde die Börse vor allem von einer verhaltenen Entwicklung der defensiven Schwergewichte, während die wichtigen europäischen und US-amerikanischen Börsen gleichzeitig deutlich zulegten.

Weltweit profitiere die Stimmung der Anleger weiterhin von den Impfstoff-Hoffnungen, hieß es am Markt. Dazu kamen überwiegend positive Wirtschaftsdaten im In- und Ausland: Während das schweizerische BIP im dritten Quartal etwas stärker zulegte als erwartet, deuteten die Einkaufsmanagerindizes in der Schweiz wie in der Eurozone auf eine positive Entwicklung der Industrie hin. In der Nacht hatten bereits Stimmungsdaten der chinesischen Industrie eine Erholung im November angezeigt.