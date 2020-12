Deutsche Shopify-Händler brechen Rekorde mit Verkaufsplus von 189 Prozent am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende

Berlin (ots) - Shopify-Händler erzielten einen Umsatz von über 4,26 Milliarden

Euro am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende



Die führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb Shopify

verkündet heute ein Rekordergebnis am Black Friday/Cyber Monday

(BFCM)-Wochenende, mit einem Umsatz von über 4,26+ Milliarden Euro der mehr als

einer Million Shopify-Händler weltweit. Vom 27. November bis zum 30. November

stieg der Gesamtumsatz um 76% von den über 2,42 Milliarden Euro, die am Black

Friday/Cyber Monday-Wochenende im Jahr 2019* erzielt wurden. In Deutschland war

das Wachstum besonders beeindruckend: die deutschen Shopify-Händler legten am

BFCM-Wochenende um 189% zu.



Beispielsweise konnte das Familienunternehmen Giesswein, das Schuhe, Kleidung

und Accessoires aus Merinowolle herstellt und vertreibt, am BFCM-Wochenende

seine bisherige Verkaufsrekorde um fast das Doppelte übertreffen. In einigen

ihrer wichtigsten internationalen Märkte stiegen die Verkäufe sogar um das 7-

bis 9-fache an.







die Widerstandsfähigkeit des Einzelhandels sowie den Willen der Verbraucher,

bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Zusätzlich zum rekordverdächtigen

BFCM-Wochenende begannen die Weihnachtseinkäufe früher als je zuvor. Die

täglichen Verkäufe stiegen dieses Jahr schon 19 Tage vor Cyber Monday drastisch

an - das sind fast zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Vom 23. bis 30.

November stiegen die Verkaufszahlen um 84% im Vergleich zu 2019.



"Dieses Jahr war entscheidend für den Handel weltweit", sagt Roman Rochel,

Deutschlandchef von Shopify. "Die Rekordumsätze, die wir am BFCM-Wochenende auf

unserer Plattform gesehen haben, zeigen die Macht von unabhängigen Marken und

Direct-to-Consumer-Händlern. Und mit zunehmender Verlagerung des Schwerpunkts

vom stationären zum Online-Handel glauben wir, dass das Phänomen des

Multichannel-Shoppings wahrscheinlich bis ins Jahr 2021 und darüber hinaus

andauern wird."



Aufgrund von Shopifys Engagement für Nachhaltigkeit und eine klimafreundliche

Zukunft kompensiert das Unternehmen alle CO2-Emissionen, die durch die Lieferung

jeder Bestellung entstehen, die am Wochenende auf der Plattform getätigt wurden.

Dies führt zu einem CO2-Ausgleich von mehr als 62.000 Tonnen zwischen Black

Friday und Cyber Monday.



Globale Daten von Shopify-Händlern während des Black Fridays/ Cyber

Monday-Wochenendes



- Weltweit kauften mehr als 44 Millionen Verbraucher bei unabhängigen

- Weltweit kauften mehr als 44 Millionen Verbraucher bei unabhängigen

Direct-to-Consumer-Marken ein. Das entspricht einem Zuwachs von 50% gegenüber



